Zia suicida col nipotino a Modena | Lo sapevo | era una pazza

CinZia Sosso suicida a 20 anni - trovata morta a letto dalla mamma. In una lettera spiega perché si è tolta la vita : Cinzia Sossio è stata trovata morta nel suo letto dalla madre ieri mattina e ha lasciato una lettera in cui spiega il motivo per cui ha deciso di togliersi la vita. Sul...

Roma. Si è suicidato Francesco Lo Coco scienZiato di levatura mondiale : Il suicidio di Francesco Lo Coco, 64 anni, ha sconvolto l’intera comunità scientifica. Lo scienziato di levatura mondiale, è stato lo

Rocco Greco - il figlio dell’imprenditore antiracket suicida : “Ucciso da giustiZia ingiusta” : Francesco Greco, figlio di Rocco “Riccardo” Greco, ha denunciato la complessa vicenda giudiziaria e umana che aveva investito in pieno il padre e che infine l'ha portato al suicidio nella sua stessa azienda: "In due mesi ha perso tutto, ucciso da una giustizia ingiusta e superficiale perché nessuno ha mai letto i nostri ricorsi"Continua a leggere

Due fatti di cronaca : il pudore dell'anZiano suicida e la violenza di due rapinatori : Il silenzio e il pudore di chi accartoccia in sé la vergogna, la dignità e, forse, l'impossibilità a convivere con un'indigenza che gli dà ogni giorno il pane per sopravvivere. Dino Lambrugo, ...

Pillon (Lega) : ‘La donna compra spermatozoi - l’uomo affitta l’utero : la famiglia non c’è più. E in SveZia si suicidano come mosche’ : Dopo le contestazioni e le tensioni al convegno organizzato dalla Lega sul disegno di legge Pillon, il senatore leghista ha illustrato gli obiettivi del provvedimento che porta il suo nome. “La famiglia italiana è l’unica in grado di sconfiggere la globalizzazione” ha detto dopo aver affrontato alcuni temi legati alla genitorialità. “Noi vogliamo una società in cui le persone siano radicate, in cui possano avere le loro ...