Tumore al colon | ecco i due alimenti che aiutano a prevenirlo proteggendo il nostro

(Di lunedì 18 marzo 2019) Aglio e cipolla sono un vero toccasana per la salute. Secondo una ricerca realizzata al First Hospital of China Medical University di Shenyang, questisono in grado di ridurre i casi di mortalità legata alal. Le conclusioni di questa ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Asia Pacific Journal of Clinical Oncology sembrano essere molto chiare: in base alle quantità consumate, il rischio di ammalarsi di cancro all’intestino può ridursi anche del 79%. Lo studio ha preso in esame un campione di 1.666 persone, di cui la metà malati di. Analizzando le abitudini alimentari di ciascuno, gli scienziati hanno scoperto l’esistenza di una correlazione tra il consumo di alcunie il rischio di ammalarsi dial. Dunque, chi ne faceva maggiore uso, era più protetto dal rischio di sviluppare il cancro.Secondo i dati raccolti la protezione ...

