Ritorno al Macro Asilo | il museo aperto alla città

(Di lunedì 18 marzo 2019) A Roma è partita quella che a mio avviso è la prima sperimentazione su come si possa immaginare e vivere l'arte e la cultura visiva in unche può dirsicittà che sale (citando Boccioni).a tutti gli individui che creano cultura e che, invitati a partecipare, hanno la voglia di uscire allo scoperto con i propri lavori. Questo luogo adesso c'è ed è ilIl suo mentore che è Giorgio de Finis, antropologo approdato all'arte molti anni fa e che già aveva creato scompiglio nell'ambiente artistico della capitale, inventando il MAAM una cieloche lui ha voluto dentro una ex fabbrica occupata e abitata per necessità da gente di etnie e culture diverse.Adesso dirige il, luogo storico della Roma artistica, che lui ha ribattezzato. Dove, disseconferenza ...

