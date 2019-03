Riforma abolizione Ora legale o solare in Italia : Francia al voto : Riforma abolizione ora legale o solare in Italia: Francia al voto abolizione ora legale o solare 2019 La Riforma ora legale è stato uno dei temi più dibattuti e cercati al momento del ripristino dell’ora solare, ovvero attorno allo scorso 28 ottobre 2018. Poi, come tutte le cose, la notizia è scivolata pian piano nell’oblio e forse in molti si saranno dimenticati di questa proposta effettuata dalla Commissione europea di abolire il cambio 2 ...

Ora solare 2019 : avanti o indietro - come spostare l’orario e quando : Ora solare 2019: avanti o indietro, come spostare l’orario e quando come cambia l’orario a marzo 2019 In attesa di conoscere gli sviluppi sull’eventuale abolizione dell’ora legale teniamoci pronti a spostare le lancette. La questione è tornata molto di attualità negli ultimi mesi. E se ne continuerà a parlare visto che al momento da parte della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo c’è stato solo un ...

Ora solare - rinviata l’abolizione del cambio d’orario : il 31 marzo si passa a quella legale : L'abolizione del passaggio tra ora legale e ora solare è stato rinviato. Non se ne parlerà prima del 2021. Quindi il prossimo 31 marzo ci sarà il consueto passaggio da ora solare ad ora legale: e non sarà l'ultima volta, al contrario di quanto inizialmente previsto dalla proposta della Commissione europea.Continua a leggere

Dal 2021 i Paesi UE potrebbero dire addio all'Ora legale e solare - : Il Parlamento europeo ha sostenuto la proposta dello scorso anno della Commissione Europea, secondo cui dal 2021 non si sposteranno più le lancette dell'orologio ogni sei mesi per passare dall'ora ...

Stop all’alternanza tra Ora solare e ora legale. La decisione del parlamento europeo : Ora legale, ora solare. Se ne parla da diversi anni e il tema è stato affrontato anche dal parlamento europeo negli ultimi anni. È nel consesso comunitario che si è cercato di superare la differenza tra vari paesi. Non tutti, difatti, applicano il cambio orario durante l’anno e questo, secondo diversi esperti, genera problematiche di varia natura a livello economico e di coesione. Ora, però, c’è la decisione. E c’è la data in ...

Ora legale e Ora solare addio - ora c'è la data : quando rivoluzionano il tempo : Il balletto ora legale ora solare terminerà nel 2021. Lo ha deciso il Parlamento europeo: il cambio dell'ora terminerà fra due anni, dopodiché nessuno metterà più mano agli orologi pr mandare avanti o indietro le lancette. La posizione trovata (23 favorevoli, 11 contrari) è di lasciare che gli Stati

