LIVE Federer-Thiem | Finale Indian Wells 2019 in DIRETTA | Re Roger ipoteca il primo set

LIVE Federer-Thiem - Finale Indian Wells 2019 in DIRETTA : Re Roger sfida il talento austriaco : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Sono uno di fronte all’altro, per la quarta volta in carriera, Roger Federer e Dominic Thiem. L’atto conclusivo californiano vede protagonisti due maestri del rovescio ad una mano: da una parte The Swiss Maestro, dalla altra il seguace austriaco. Una Finale inaspettata per certi versi, considerando che dalla parte del piccolo Mozart si trovava ...

LIVE Federer-Nadal - Semifinale Indian Wells 2019 in DIRETTA : la sfida infinita ad un nuovo atto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Sono uno di fronte all’altro, per la trentanovesima volta in carriera, Roger Federer e Rafael Nadal. Lo svizzero e lo spagnolo, per uno scherzo del destino, proprio quasi quindici anni fa si affrontarono, ma a Miami, nel primo capitolo della sfida che ha segnato in maniera indelebile un’intera epoca del tennis mondiale. Ad ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Australian Open 2019 in DIRETTA : match spettacolo tra lo svizzero in cerca di conferme e il greco a caccia della sorpresa : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale maschile degli Australian Open che mette di fronte Roger Federer e Stefanos Tsitsipas in un autentico confronto generazionale, visto che ci sono 17 anni di differenza tra lo svizzero e il greco. Anche se l’ATP non lo conteggia, esiste un precedente tra i due: risale a poche settimane fa ed è stato giocato alla Hopman Cup di Perth. In quell’occasione Federer ...