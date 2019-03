La rissa choc a Firenze | si affrontano 4 stranieri Volano piatti e bicchiari

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Hanno dato vita ad una furiosain pieno centro a, pestandosi e lanciandosi addosso ogni genere di oggetto di cui riuscivano ad entrare in possesso, per poi sparire nel nulla.Protagonisti delle intemperanze che hanno scatenato il panico tra i presenti sarebbero stati 3 uomini di etnia magrebina ed una donna italiana. Questo stando ovviamente alle testimonianze raccolte, che per il momento restano gli unici indizi a disposizione degli inquirenti per risalire ai responsabili.La bagarre è esplosa improvvisamente intorno alla mezzanotte in via Panzani, ed i 4 protagonisti, tra calci e pugni, non hanno esitato a tirarsi addosso di tutto, compresie bicchieri sottratti dai tavolini all"aperto di un ristorante della zona. Da qui i facinorosi si sarebbero spostati nella vicina via del Giglio, continuando a darsele di santa ragione e finendo con lo scaraventare a terra uno ...

mariadmarzano : RT @francescatotolo: Spacciatore tunisino massacrato in strada a #Firenze da altri immigrati, dopo l'ospedale, torna a spacciare. E non fin… - robymark1 : RT @francescatotolo: Spacciatore tunisino massacrato in strada a #Firenze da altri immigrati, dopo l'ospedale, torna a spacciare. E non fin… - enricovik : RT @francescatotolo: Spacciatore tunisino massacrato in strada a #Firenze da altri immigrati, dopo l'ospedale, torna a spacciare. E non fin… -