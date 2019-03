Jacinda Ardern | «In 72 ore il governo ha deciso di cambiare le leggi sulle armi»

vanityfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ildella Nuova Zelanda ha raggiunto un accordo unanime: la legislazionecambierà dopo l’attacco terroristico di Christchurch, il massacro in cui sono morte 50 persone. Dopo un lungo incontro, il primo ministroha detto che la sua squadra impiegherà il resto della settimana per elaborare i dettagli delle modifiche, dopo aver accettato di apportarne «in linea di principio». L’unanimità sull’accordo è stata raggiunta solo 72 ore dopo l’attacco. «Entro dieci giorni da questo orribile atto di terrorismo avremo annunciato riforme che, credo, renderanno la nostra comunità più sicura», ha detto in conferenza stampa. «Non trattandosi di semplici questioni di diritto, ci prenderemo il tempo per farlo bene».Intanto, il più grande sito di compravendite online del Paese, TradeMe, ha vietato le semiautomatiche e i loro accessori, spiegando che «è ...

Unomattina : Nuova Zelanda: la premier Jacinda Ardern annuncia una riforma della legge sulle armi, una 'stretta' sulla loro vend… - straneuropa : Le leggi sulle armi in Nuova Zelanda «cambieranno». Lo ha detto la primo ministro neozelandese Jacinda Ardern dopo… - PalmeStef : RT @notiveri: La Nuova Zelanda cambierà la legge sulle armi: Lo ha annunciato la prima ministra Jacinda Ardern, in risposta all'attentato a… -