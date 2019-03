Inter | questa volta Luciano Spalletti ha azzeccato tutto | la verità sul derby

Inter - Politano tra derby e il ritorno di Icardi : “bisogna avere sempre questa fame. Mauro? Ci manca” : L’esterno nerazzurro ha parlato dopo la vittoria nel derby, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Icardi L’umore in casa Inter è cambiato dopo la vittoria nel derby con il Milan, un successo cercato e conquistato grazie ad una prestazione di squadra. Tre gol e tanta garra per la formazione di Spalletti, riuscita a prendersi tre punti pesanti nella corsa Champions. Mattia Ozbot – LaPresse Interrogato sul match di ...

Milan-Inter - Wanda Nara a Tiki Taka : “mi aspettavo questa reazione” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Milan, ottima prestazione dal punto di vista dell’intensità per la squadra di Spalletti. Wanda Nara commenta così il successo dei nerazzurri durante la trasmissione Tiki Taka: “sì mi aspettavamo questa reazione, avevo pronosticato ‘il derby sarà nostro’. Un derby è sempre una partita a parte, speravo in un risultato come questo”. Bobo Vieri su ...

Icardi-Inter - la svolta : Wanda Nara rivela : “Questa la sua decisione” : ICARDI INTER- Mauro Icardi, ancora separato in casa in chiave nerazzurra, è pronto a tentare di ricucire il rapporto tra le parti e ritornare ad aiutare l’Inter per la scalata verso un posto Champions. A confermarlo è stata la stessa Wanda Nara a i microfoni di “Tiki Taka”. La sensazione è che le parti vogliano […] More

Inter - Zanetti : Icardi? Ben venga questa apertura : 'Speriamo di arrivare ad una conclusione - ha aggiunto Zanetti a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l' Eintracht Francoforte in Europa League - . È un bellissimo ambiente, queste partite mi ...

Hearthstone : l'HCT WInter Championship inizierà questa settimana : l'HCT Winter Championship inizia giovedì 28 febbraio con 16 dei migliori giocatori di Hearthstone del mondo (a rappresentare Americhe, Asia Pacifica, Cina ed Europa) che si affronteranno alla Blizzard Arena Los Angeles. I concorrenti sperano di assicurarsi uno dei quattro posti rimanenti all'HCT World Championship di aprile, oltre naturalmente a una fetta del succoso montepremi da 250.000 dollari e all'ambito titolo di HCT Winter Champion.I fan ...

Milan - Gattuso : "Temevo questa sfida. Terzo posto? Metterei la firma per arrivare quarti dietro l'Inter" : Con il 3-0 all'Empoli il Milan ha consolidato il quarto posto in classifica, potendo guardare con serenità all'andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio: "Non era una vittoria ...

Europa League - Inter-Rapid Vienna : in diretta questa sera su Sky alle ore 21 : 00 : questa sera, giovedì 21 febbraio, si disputerà il match di ritorno tra Inter-Rapid Vienna. Le due squadre si scontreranno per i sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri sono in vantaggio rispetto agli avversari dal momento che arrivano dall’1-0 in trasferta. Ad ogni modo, l’allenatore Luciano Spallertti non sembra essere affatto pronto ad abbassare la guardia. Il suo obiettivo è scacciare finalmente la crisi e tutto il polverone ...

Inter - gennaio è un mese nero media da retrocessione da 7 anni a questa parte : L'Inter soffre maledettamente il mese di gennaio. Da Mazzarri a Mancini passando per Stramaccioni e Spalleti il risultato non cambia: la squadra dopo le feste rallenta e perde troppi punti per strada. ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

"C'è una legge morale che viene prima di questa politica". Intervista al sindaco di Siracusa - Francesco Italia - dopo il blitz sulla Sea Watch : "Il comandante ha fatto richiesta di scarpe, viveri e altri generi necessari e noi siamo pronti a fornirli. Aspettiamo il via libera della Capitaneria di porto". Francesco Italia è ancora a bordo della "SeaWatch3". Il sindaco di Siracusa è salito sull'imbarcazione ferma a un miglio dalla costa stamattina insieme ai tre parlamentari Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Stefania Prestogiacomo, a due avvocati, a un medico, a un membro ...