Il percussionista Chris Fehn è stato cacciato dagli Slipknot | la band | “Siamo delusi”

(Di lunedì 18 marzo 2019)Il, l'annuncio arriva dal sito ufficiale delladi Corey Taylor: «Glisi stanno concentrando sulla realizzazione dell’album #6 e sui nostri prossimi show nel mondo, i nostri migliori di sempre.sa perché non è più parte degli». All'origine della discordia troviamo la scelta di, membro deglidal 1998, di citare in giudizio lanelle persone di Corey Taylor e del secondoShawn Crahan per la gestione degli introiti del merchandise ufficiale e dei tour.Secondo la causa intentata dasarebbero sorte altre società a sua insaputa per gestire i ricavati del merchandise e dei tour e ridistribuirli ai membri della, mentre lui era al corrente dell'esistenza di una sola società. A questo punto, sempre secondo la causa di, gli altri membri avrebbero incassato ...

