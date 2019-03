Ciclone Idai | l’ONU esprime la sua vicinanza e si dice pronta ad aiutare le regioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Le Nazioni Unite sono pronte a lavorare con le istituzioni dello Zimbabwe per rispondere ai bisogni umanitari delle popolazioni colpite dalla catastrofe causata dal“: queste le parole del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, che ha espresso il suo dolore per le vittime, le distruzioni e lo sfollamento di interi villaggi a causa delle inondazioni che hanno colpito lo Zimbabwe, il Mozambico e il Malawi.Le ultime informazioni parlano di oltre 31 vittime e 100 i dispersi nello Zimbawe dove il Presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa ha dichiarato lo stato d’emergenza. La furia delaveva già causato 66 morti in Mozambico e 56 vittime in Malawi. Il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite ha stimato che circa 1,7 milioni persone si sono trovate nella traiettoria delin Mozambico mentre circa 920 mila sono ...

