Ancona, fuori strada con l’auto poi si schianta contro un albero: Nicola muore a 25 anni (Di lunedì 18 marzo 2019) Nicola Paesani è morto a 25 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Golf a Filottrano, in provincia di Ancona: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento e sarebbe finito in un fossato schiantandosi contro un albero.



