Si pulisce le orecchie con i bastoncini: 31enne rischia di morire per una infezione (Di domenica 17 marzo 2019) A causa di un pezzo di bastoncino rimasto incastrato nel canale uditivo un uomo inglese di trentuno anni ha sviluppato una grave infezione con convulsioni, vomito e perdita di memoria. Operato, ha poi avuto bisogno di due mesi di antibiotici per via endovenosa e orale per curare l’infezione. Il caso riportato sulla rivista medica British Medical Journal Case Reports.



