Presunti fondi sauditi agitano la Scala

(Di domenica 17 marzo 2019) Si è creato intorno alla presunta accettazione di soldi daiil caos che sta agitando ladi Milano. Il sovrintendente del celebre teatro, Alexander Pereira, avrebbe accettato questo denaro (tre milioni più centomila euro per l'Accademia) prima che il cda si riunisse. Un'azione che, secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, "provocherebbe il suo licenziamento", "in qualunque cda, a qualsiasi latitudine".Sulla questione è intervenuto anche il ministro Alberto Bonisoli. Il titolare del dicastero dei Beni culturali ha assicurato che "è in atto una verifica di alcuni aspetti". Quanto al comportamento di Pereira ha aggiunto: "Domani se ne parlerà in cda: aspettiamo di sapere cosa ci racconterà il consiglio di amministrazione".

