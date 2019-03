Posticipo Serie A, Napoli-Udinese 4-2

Torna al successo ilche batte 4-2 l'ed è a -15 dalla Juve. Inizio scoppiettante al San Paolo:in vantaggio al 17' con Younes,all'esordio dal 1', su assist di Mertens. Belga protagonista anche nel raddoppio al 26': suo il cross per il gol al volo di Callejon. Reazioneche prima accorcia al 30' con Lasagna, poi fa 2-2 con Fofana (36').A fine 1° tempo attimi di paura per il portiere Ospina (portato in ospedale cosciente). Nel 2° tempo Milik sigla il tris (57'), poi Mertens firma il definitivo 4-2 (69').(Di domenica 17 marzo 2019)

