laprimapagina

(Di domenica 17 marzo 2019) C’è undella strada ine un uomo di 55 anni morto. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto sabato

Laprimapagina : Palermo. Smart uccide cinquantenne davanti alla Rinascente: pirata in fuga - infoitinterno : Incidente a Palermo, uomo travolto e ucciso da una Smart in via Roma: caccia al pirata della strada - palermo24h : Incidente a Palermo, uomo travolto e ucciso da una Smart in via Roma: caccia al pirata della strada -