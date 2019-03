Il Napoli si sveglia | 4-2 all' Udinese Younes e Mertens tornano al gol

Napoli : terremoto a Pozzuoli - la scossa più forte sveglia la popolazione : Uno sciame sismico di 34 lievi scosse ha interessato il napoletano. Attualmente non si registrano danni a cose o persone, ma il terremoto è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e nelle zone limitrofe. I residenti del luogo hanno comunicato di aver sentito un forte boato e poi i vetri tremare. La scossa, benché non sia stata molto forte, è stata avvertita dalla popolazione siccome l'ipocentro era molto superficiale. La direttrice ...

Spettacolo a Napoli - la città si è svegliata con la neve sul Vesuvio : Il risveglio dei residenti nell'area vesuviana è stato caratterizzato da una novità meteorologia: l'annunciato colpo di coda dell'inverno ha infatti riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, ...

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...