Arbore: Marenco numero 1 dell'umorismo

"Per me la morte di Mario è un dolore fortissimo. E' stato un caposcuola, non riconosciuto come tale, un inventore dimai eguagliato",dice Renzodi,"un amico per 60 anni", con cui lavorò in radio e televisione.ne ricorda "l'intelligenza fuori dal comune,anche come architetto e designer"e la "modestia disarmante". Era "ilitaliano di tutti i tempi, un fuoriclasse", capace di "invenzioni straordinarie"."Abbiamo passato stagioni di risate impagabili. Mi mancherà tantissimo",(Di domenica 17 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : E' morto l'attore e umorista Mario #Marenco, indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore #ANSA - petergomezblog : Mario Marenco, morto a 85 anni lo storico collaboratore di Renzo Arbore. Da Alto Gradimento a Indietro Tutta - Corriere : Morto Mario Marenco, indimenticabile Riccardino nello show di Arbore -