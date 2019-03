Teatro Brancaccio e la lite con Costanzo | Proietti | Eravamo amici | ancora non mi

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Un’zia troncata improvvisamente, quando Mauriziodivenne direttore deldi Roma, soffiando la carica a Gigimentre quest’ultimo si trovava in vacanza.“Come reagii si può immaginare”, ha confidato l’attore a La Confessione. “Prima di tutto ci fu lo stupore, cominciai a chiedere ed era vero. E’ chiaro che non mi fece piacere”.e lacon: "non mi spiego il perché" 16 marzo 2019 10:55.

