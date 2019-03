Sci – Irene Curtoni svela | “continuo un altro anno | ho sofferto tanto e voglio lasciare

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : anche il parallelo femminile sorride a Mikaela Shiffrin! Subito fuori Chiara Costazza ed Irene Curtoni : Il City Event di Stoccolma, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride a Mikaela Shiffrin: nel parallelo femminile la statunitense trionfa superando in finale la teutonica Christina Geiger. Il terzo gradino del podio è per la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson, mentre escono agli ottavi le nostre due rappresentanti, Chiara Costazza ed Irene Curtoni. Nella big final si impone la statunitense Mikaela Shiffrin che, al termine di ...

Mondiali Sci 2019 – E’ il giorno dello slalom femminile - tre le azzurre al via : Irene Curtoni con il 13 : Alle 11 scatta lo slalom femminile ai Mondiali di Are: la prima azzurra a partire sarà Irene Curtoni con il 13, poi Costazza e Della Mea Tre azzurre al via nello slalom che chiude il programma femminile dei Mondiali di sci alpino. Alle 11 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) aprirà le danze l’austriaca Katharina Liensberger, subito dopo toccherà alla favorita Mikaela Shiffrin che vorrà riscattare la delusione del gigante dove ha ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Irene Curtoni rinuncia al gigante. L’azzurra annuncia su Facebook il forfait : Niente gigante mondiale per Irene Curtoni. L’azzurra ha deciso di rinunciare alla gara iridata in questa specialità, prevista il 14 febbraio, per via di alcuni problemi fisici che le impediscono di essere al 100%. Attraverso un post su Facebook la sciatrice nostrana ha chiarito i motivi per i quali non prenderà parte alla gara. “Purtroppo la pausa forzata (a causa della schiena) mi ha concesso poco tempo per allenarmi come si deve e ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni fa arrabbiare Irene che laScia lo studio : Luigi Mastroianni, uno dei quattro tronisti attualmente in carica a Uomini e Donne, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 8 febbraio 2019, ha fatto arrabbiare le sue corteggiatrici Giorgia e Irene. Il tronista, infatti, ha trascorso una mega-esterna dalla durata di 7 ore insieme alla corteggiatrice Valentina. Luigi, in puntata, ha ammesso che avrebbe voluto pure passare la notte con lei: "Ma in due stanze separate...". La redazione, ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Claudia non crede a Lorenzo - Irene laScia lo studio : Il Trono Classico di Uomini e Donne torna oggi 8 febbraio su Canale 5 per l'ultima puntata settimanale in onda a partire dalle ore 14:45. Dopo un appuntamento in buona parte dedicato al percorso di Teresa Langella e al bacio scambiato con Antonio Moriconi, questo pomeriggio si ripartirà da dove eravamo rimasti ieri, ovvero da Luigi Mastroianni. Questi si è detto deluso dal comportamento delle sue corteggiatrici Giorgia, Sonia e Irene. Per questo ...

Anticipazioni Trono Classico : Giorgia laScia il programma - Irene balla con Ivan : Trono Classico Anticipazioni: Giorgia abbandona il programma, Luigi la lascia andare Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Ricordiamo che al momento i tronisti che stanno portando avanti il loro percorso sono Luigi, Angela, Ivan e Andrea. Secondo quanto scrive Il Vicolo delle News, Mastroianni ha dovuto salutare […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Giorgia lascia il programma, Irene balla ...

Scherma - Coppa del Mondo di Sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder . La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya , che aveva a sua volta eliminato agli ...