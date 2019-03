Ranieri | ' Se non si va in Champions | via in parecchi'

Roma : Ranieri - non siamo stati squadra : ANSA, - Roma, 16 MAR - "Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Tra noi e loro i più determinati erano loro". Così, ai microfoni di Sky, ...

Ranieri : “La Spal è stata più determinata - noi non abbiamo giocato da squadra. Senza Champions ci saranno cambiamenti” : Si è appena concluso il terzo anticipo della 28^ giornata di Serie A tra Spal e Roma con il punteggio di 2-1. Ranieri cade alla seconda. L’allenatore giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commenta così la partita: “abbiamo giocato contro una squadra e noi non lo siamo stati. abbiamo avuto solo buona volontà ma Senza organizzazione non si va da nessuna parte. abbiamo perso tutti i duelli e questo non va bene. La ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

Ranieri : “Abbiamo vinto una partita difficile. Non possiamo prendere tutti questi gol” : Buona la prima per la Roma di Claudio Ranieri che al termine della vittoria sull’Empoli analizza così la partita: “Sono positivo, era una partita difficile e ci mancavano dei leader importanti. Devo fare i complimenti alla squadra perché anche in 10 non ha concesso quasi niente. Non potevamo fare più possesso palla, ho detto ai ragazzi lanciamo sulla punta quando siamo in difficoltà e cerchiamo di prendere le seconde palle. ...

Successo col brivido - la Roma vince ma non convince : il VAR condanna l’Empoli e salva l’esordio di Ranieri : I gol di El Shaarawy e Schick permettono ai giallorossi di prendersi tre punti preziosissimi nella corsa Champions, l’Empoli mastica amaro dopo la rete del pari annullata dal VAR Tre punti importantissimi, arrivati però con il brivido. La Roma batte l’Empoli e sale al quinto posto solitario in classifica, portandosi a meno tre dall’Inter. Una serata complicata per Claudio Ranieri, all’esordio sulla panchina ...

Roma - Ranieri freme : “Non ho dormito la notte” : Subito al lavoro. Non c’è tempo di pensare in casa Roma. Gli eventi si susseguono ad una velocità tremenda. Sconfitta ed eliminazione in Champions, esonero Di Francesco, rescissione Monchi, arriva Ranieri. E lunedì c’è subito la sfida all’Empoli. L’ex Fulham, atterrato nella mattinata di ieri nella capitale, ha espresso la sua come neo tecnico giallorosso: “Stanotte non ho dormito, sono felice. Ho già parlato ...

Ranieri : 'Non ho dormito per l'emozione - sono migliore di prima' : ' Claudio non è solo un tifoso della Roma, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio. Ora abbiamo bisogno di mani del genere, in grado di guidarci tra le prime 4 per rigiocare la ...

Ranieri : "Quando la Roma chiama non si può dire di no : ora ci giochiamo il futuro" : "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri ": con queste parole di James Pallotta, la Roma ha ufficilizzato l'accordo con il tecnico che sostituisce Eusebio Di Francesco. "L'obiettivo è ...

Gattuso e la corsa Champions : “dobbiamo badare a noi stessi! Non pensiamo al derby - nè a Ranieri” : La corsa Champions League sta animando il campionato italiano, dato che per lo scudetto il discorso sembra essere già chiuso: le parole di Gattuso sul suo Milan “Per giocare la partita di domani non c’è bisogno di pensare al derby. I tre punti in palio sono sempre gli stessi. Peraltro nella storia recente della squadra si fa fatica con questo tipo di squadre“. Non abbassare la guardia e affrontare nel migliore dei modi la ...

