Sì | Greta deve vincere il Nobel per la Pace

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il re è nudo! Ricordate la fiaba? Solo un bimbo ebbe il coraggio di dirlo di fronte al potente e vanitoso sovrano che credeva di aver indossato l’abito più sottile e impalpabile del mondo…ed, invece, non indossava nulla. Oggi siamo tutti nudi, inchiodati alla terra dallo sguardo puro di una ragazzina, i suoi occhi sono due laghetti ghiacciati, sono uno schizzo di acqua gelida. Lei si chiamaThunberg, ha quindici anni, è svedese, ed è alla ribalta mondiale per qualcosa che non dovrebbe essere eccezionale.ha detto la verità. Ha avuto il coraggio di dirla ai potenti del mondo, ha preso parte alla Cop 24 di Katowice in Polonia sul clima, e senza nessun tentennamento, parola dopo parola, li ha spogliati un po’ per volta sino a lasciarli nudi, non di fronte al mondo, prima di fronte a se stessi.non ha parlato a loro, lo ha fatto a ciascuno di noi, incoraggiandoci ...

