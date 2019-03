One Direction | lutto per Louis Tomlinson | morta la sorella Félicité a soli 18 anni

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 marzo 2019) Un tragicoha investito, ex membro del gruppo inglese degli One: la18. La sorellina del cantante è stata trovata senza vita la notte di mercoledì 13 marzo nel suo appartamento di Londra. Malgrado qualcuno nell’abitazione abbia chiamato l’ambulanza, all’arrivo dei paramedici la giovane era già deceduta. La causa sarebbe un attacco cardiaco.View this post on InstagramFamily ❤️A post shared by(@felicitegrace) on Dec 30, 2018 at 4:30pm PSTChi eraCome fa sapere il sito americano TMZ, fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere chenon aveva mai sofferto di problemi di cuore. L’unico dolore che si portava dietro era la sciatica. Nel mese di gennaio la ragazza aveva fatto sapere sui ...

RealAlbericoyes : Comunque fa uno strano effetto tornare su Twitter e rivedere in home i One Direction… minchia, mi fate tornare indietro nel tempo - VanityFairIt : Un altro dramma per l'ex cantante dei One Direction: la sorella 18enne ha avuto un attacco cardiaco. «Sono tutti so… - _ghostshadow : RT @london_girl93: Avendo seguito gli One Direction per anni e anni, Conosco Louis Tomlinson, conosco la sua storia, conosco la sua gioia,… -