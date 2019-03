Nuova Zelanda | strage in due moschee | 49 morti

blogo

(Di venerdì 15 marzo 2019)(In alto il video girato dall’attentatore prima della: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)in, dove due sparatorie avvenute in altrettantedella città di Christchurch, hanno provocato almeno 49, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità avrebbero fermato tre uomini e una donna ma l'autore materiale della, che si è messo a sparare sui fedeli raccolti in preghiera nelle, sarebbe un cittadino australiano che aveva pubblicato un manifesto contro gli immigrati....

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… -