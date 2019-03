Giappone | come sfruttare la punizione del 2018

PS Vita sostituita da Switch come console per i giochi Giapponesi di nicchia : Stando ad un'indagine di PQube, Nintendo Switch ha sostituito la portatile Sony PS Vita come console di riferimento nel campo dei videogiochi di nicchia giapponesi, riporta Gamingbolt.Stando a Geraint Evans, capo della divisione marketing di PQube, il pubblico dei titoli di nicchia come graphic novel, "si trasferirà su Switch". "Penso che il mercato PC stia diventando sempre più difficile. Non è necessariamente un problema dei videogiochi ...

Ricetta Soba : come preparare gli spaghetti Giapponesi : Ricetta Soba: ecco cos'è e come si prepara in casa. E' un piatto tipico della cucina giapponese. Sono spaghetti di pasta di grano saraceno

Il Giappone riconosce Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela - : Il governo Giapponese esprime sostegno all'opposizione Venezuelana guidata da Juan Guaido e lo riconosce come presidente ad interim del paese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Giapponese ...

Come si diventa adulti in Giappone - tra colori e kimono : È un vero e proprio rito di passaggio, che celebra l’ingresso nel mondo dei «grandi». Ogni anno, il secondo lunedì del mese di gennaio, in Giappone si festeggia il Seijin no hi («Giorno dell’età adulta»), che coinvolge tutti coloro che hanno compiuto 20 anni dal 2 aprile dell’anno precedente e che li compiranno entro il primo aprile dell’anno in corso, per sancire il loro accesso alla maggiore età. È una celebrazione nata 1300 anni ...

Rubati sette bonsai di grande valore in Giappone - l'appello dei proprietari : 'Sono come figli di 400 anni' : sette bonsai di eccezionale valore sono stati Rubati in un vivaio vicino a Tokyo, in Giappone, e i proprietari Seiji Iimura e sua moglie Fuyumi hanno lanciato un accorato appello ai ladri. "Sono come ...