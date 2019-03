Facciamo un figlio?

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLungs, il debutto di Francesca Fioretti a teatroLui e lei sono all’Ikea. No, non litigano, al contrario delle aspettative. Anzi: lui, senza preavviso, pensa che sia il momento giusto per avere un. Questo è il primo respiro, che gonfia i polmoni. Ma che dà il via a una riflessione sull’impatto ecologico di una nuova vita, che deve farsi strada in un mondo pieno di brutture. È la premessa di Lungs, ritratto attuale e ironico di una storia d’amore qualunque, dell’inglese Duncan Macmillan, in scena al Teatro Delfino di Milano dal 21 al 31 marzo. La regia è di Federico Zanandrea, che è anche sul palco con Francesca Fioretti (a destra, insieme). ...

