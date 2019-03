Clementino | le droghe e la comunità | ' Il periodo più brutto | stavo perdendo tutto' VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019)ha concesso un'interessanteintervista esclusiva ai microfoni di Fanpage.it nel corso della quale è tornato a parlare dei suoi, ormai noti, problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti degli ultimi anni. Problemi che lo hanno portato addirittura a scegliere di intraprendere un percorso riabilitativo in una"Iotutta la mia vita, la famiglia, gli amici, per cosa poi ?" - ha dichiarato l'artista partenopeo che già un anno fa aveva deciso di svelare al mondo i suoi trascorsi con la cocaina, nell'ambito di un evento pubblico a Milano, soltanto quindici giorni dopo essere uscito dalla. Nell'occasione il cantante fu costretto a fermarsi a causa del pianto, arrivando addirittura ad affermare di non essere riuscito a prendere parte ad alcune presentazioni del suo stesso disco "Per quanto ero strafatto"....