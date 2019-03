Champions | Nedved | Ajax? Dovremo stare attenti

Juve - Nedved : 'Allegri? Non dipende dalla Champions' - : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match con l'Udinese. 'Ovviamente loro si sono incontrati ...

Juventus - Pavel Nedved vuole la Champions League : “dopodiché potrei riposare in pace!” : Juventus, Pavel Nedved ammette che l’obiettivo stagionale bianconero è quello di vincere la tanto agognata Champions League “Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora potrei riposare in pace“. Il vice presidente della Juventus, Pavel ...

Juventus - Nedved allontana la Champions e tende la mano a Dybala : La Champions League si avvicina e Pavel Nedved decide di fare pretattica. "Non pensiamo assolutamente alla gara contro l'Atletico Madrid, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello"...