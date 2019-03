Assume un ragazzo nero per fare le pizze | nessuno va più nel suo locale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ha assunto undel Gambia, in Italia con un permesso per motivi umanitari. Lo ha assunto peril pizzaiolo. Riccardo Lanzafame, che due anni fa ha preso in gestione la locanda Malatesta a Montescudo-Montecolombo, provincia di Rimini, ha fatto questa scelta e, come riporta il Corriere della Sera, è andato tutto bene fino a quando sulla pagina Facebook della cittadina è apparso un commento nel quale qualcuno sosteneva che Lanzafame non fosse in grado di gestire la struttura e che dato che aveva assunto unafricano perletanto valeva prendesse anche un PapaDa quel giorno, racconta sempre Lanzafame al Corriere,è più entrato nel: “Oppure telefonavano e le ordinavano per venirle a prendere, e poi non si presentavaa ritirarle. Da quel giorno in pratica non abbiamo più lavorato”, spiega. Ma lui non ha ceduto e fuori ...

