Addio al patriarca armeno Mesrob | amico della pace

(Di venerdì 15 marzo 2019) Si è parlato poco in Europascomparsa diMutafyan,, testimone del Novecento, uomo dai tratti umani, cadi sentimenti amicali profondi. Vale la pena invece farlo per conservare la testimonianza di un uomo che amava laOttantaquattresima guidaChiesa armena ortodossa di Istanbul, elettonel 1998, negli anni precedenti, in uno dei suoi soggiorni romani, aveva conosciuto, giovane prete, la Comunità di Sant'Egidio: ne nacque una lunga e ricca amicizia grazie alla quale fu possibile inviare aiuti agli armeni dopo il terribile terremoto che colpì il Paese nel 1988."Tutti abbiamo ereditato peccati antichi, antichi malintesi, antichi problemi" diceva, pensando alla difficile storiasua Armenia, quasi a dire che era necessario voltare pagina e guardare con speranza al futuro. Ma anche che non si poteva per alcun ...

