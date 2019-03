A San Vittore con Ghali | «Trasformiamo le parole in fatti»

Ghali presenta I love you a San Vittore : Ma 'I love You', dice Ghali, non è solo una canzone, bensì un progetto "per fare comunicare il carcere con il mondo esterno".

Dramma della solitudine a San Vittore Olona - trovato morto in casa dopo giorni : San Vittore Olona, Milnao,, 11 marzo2019 - trovato morto da giorni nella sua casa della centralissima via Roma. Questa mattina verso le 9,30 vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti al primo ...

Storia di Formigoni : dalla cella di comunione e liberazione a quella di San Vittore : 'Il governatore a vita della Lombardia'. Così l'ex premier Silvio Berlusconi definiva ironicamente Roberto Formigoni. Nato 71 anni fa a Lecco, per tutti semplicemente il 'Celeste', Formigoni ha legato ...

Salvini sul caso Diciotti : "Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sinistra" : Migranti, i procuratori critici con la linea del ministro degli Interni: "Ingolfa i tribunali". La Corte d'appello di Salerno: "Sulle richieste d'asilo cresceranno i ricorsi". Il procuratore Saluzzo: "Pietà l'è morta"

Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell'Altomilanese si sfidano nella corsa ... : Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani. Condividendo i progetti degli ...

San Vittore Olona - spruzzano spray al peperoncino : due sospesi : San Vittore Olona , Milano, , 19 gennaio 2019 - «Non ho mai detto di andare cauti su questi fatti di cronaca e smentiamo categoricamente come amministrazione comunale l'intenzione di minimizzare quanto accaduto all'oratorio di San Vittore Olona ». L'assessore alla Sicurezza Paolo Salmoiraghi torna ...