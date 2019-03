Il figlio gioca con il volante in auto col motore acceso: i genitori sono storditi dalla droga (Di giovedì 14 marzo 2019) Bryce Dream Carrier e Megan A. Gawthrop, entrambi 22enni di Columbia City, nello Stato dell'Indiana, sono stati trovati da un poliziotto svenuti nell'auto col motore accesso davanti ad un supermercato. Hanno ammesso di aver fatto uso di eroina e poi di essersi addormentati. Con loro c'era il figlio di 2 anni.



