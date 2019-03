Cellule di Mammut risvegliate in laboratorio | ipotesi clonazione più vicina

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il sogno di riportare in vita animali estinti potrebbe uscire dai film per diventare realtà. Delledi, infatti, impiantate all'interno di un topo, hanno cominciato a ridare segni di vita. Questo primo esperimento dimostra dunque che in futuro potrebbe diventare possibile clonare questi animali, grazie ai corpi ritrovati congelati in Siberia.Gli scienziati, però, chiariscono che l'obbiettivo di ottenere unvivo è ancora molto distante dalle loro possibilità. Per il momento queste ricerche possono soltanto aiutarci a comprende i meccanismi interni del nucleo cellulare....

