Brexit-Cina nel menù al Colle | raccordo Conte-Mattarella per Ue

Brexit - bocciato il no deal : si avvicina il rinvio dell’uscita dall’Ue del Regno Unito : La Camera dei Comuni britannica ha approvato un emendamento che esclude il no deal , ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. La Brexit , quindi, potrebbe andare incontro a un rinvio che domani i parlamentari britannici potrebbero formalizzare con un voto. Poi spetterà agli stati membri Ue accettare o meno la proposta.Continua a leggere

Brexit - respinta la nuova proposta May Ora due soluzioni : «no deal» o rinvio Il 29 marzo si avvicina : cosa può accadere : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Medicina e salute : da Brexit nuove regole per controllo medicinali : Medicina , da Brexit nuove regole transitorie per controlli di qualità sui prodotti Medicina li. E' quanto si legge sul sito del Ministero della salute

Brexit verso il rinvio - Trump tra Kim e la Cina : le Borse sperano : ... favorevoli a un referendum bis, hanno lasciato il partito TRIA: L'EUROPA NON CI CHIEDERÀ UNA MANOVRA BIS Dopo le elezioni in Sardegna e l'analisi di Fitch torna d'attualità l'emergenza economia. Il ...

Brexit / Il patto Francia-Germania può far riavvicinare May e Corbin : Con BREXIT , elezione di Trump e trattato di Aquisgrana siamo entrati in una nuova fase, più caotica, della globalizzazione, i cui esiti sono imprevedibili

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi sulla Cina : per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...