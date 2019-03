Via l’aureola a Papa Wojtyla

ilfoglio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Roma. La pura logica suggeriva che prima o poi si sarebbe arrivati a chiedere la decanonizzazione di Giovanni Paolo II, cioè toglierglie stabilire che non è più santo. Altro che mea culpa collettivo recitato in un summit di tre giorni in Vaticano sulla protezione dei minori nella chiesa:

