Strage di Bologna | ex generale indagato per depistaggio

Strage di Bologna - ex generale del Sisde Quintino Spella indagato per depistaggio : C’è un indagato nella nuova inchiesta della procura generale di Bologna sui mandanti e i finanziatori della Strage di Bologna. Si tratta dell’ex generale Quintino Spella, oggi novantenne, accusato di depistaggio in relazione alla bomba fatta esplodere nella stazione del capoluogo emiliano il 2 agosto 1980 che provocò 85 morti e oltre 100 feriti. Spella, che all’epoca era il responsabile del Sisde a Padova, è stato interrogato ...

Strage Bologna - l'ex Nar Cavallini contro la riesumazione di Maria Fresu : 'operazione macabra e inutile' : contro l'associazione delle vittime Cavallini ha proseguito sottolineando che la dichiarazione «dettata alla stampa dal presidente dell'associazione dei familiari, Paolo Bolognesi, ndr, è gravissima, ...

Strage Bologna - sarà svelato giallo 86esima vittima? : Potrebbe forse essere svelato il giallo della 86esima vittima della Strage di Bologna . Il presidente della Corte d'Assise Michele Leoni, infatti, nell'ambito del processo per concorso nell'eccidio ...

Strage di Bologna - disposta riesumazione di una vittima. Cavallini : “Non intendo denunciare parenti delle vittime” : Una nuova proroga di 60 giorni per la perizia chimico-esplosivistica. Anche per consentire la riesumazione dei resti di Maria Fresu, una delle 85 vittime della Strage di Bologna. È quello che ha deciso il presidente della corte d’Assise di Bologna, Michele Leoni, che sta celebrando il processo all’ex Nar Gilberto Cavallini: è imputato per concorso nella Strage del 2 agosto 1980. La corte ha anche affidato una perizia alla grafologa Nicole ...

Strage Bologna - l'ex di Terza Posizione : "Pista palestinese un fake" : "I dati oggettivi ci dicono che a Bologna, al momento dell'esplosione, erano presenti non dei mediorientali ma figure storiche delle Br, comunisti che venivano da Parigi e terroristi tedeschi legati ...

Strage Bologna - Fiore e Adinolfi : "Prove presenza rete terrore legata a servizi Germania Est" : "Siamo in possesso di elementi che dimostrano la presenza operativa di una rete terroristica legata ai servizi dell'allora Germania dell'Est, comunista, forte di un ampio sostegno nazionale e ...

Strage di Bologna - Cavallini in aula annuncia querela per i familiari delle vittime. Merola : “Offende la città” : È imputato per la Strage di Bologna ma ha annunciato l’intenzione di voler querelare le vittime della bomba alla stazione. Gilberto Cavallini ha scelto di comparire in questo modo per la prima volta al processo in corso davanti alla corte d’Assise del capoluogo emiliano. Barba brizzolata e occhiali, maglione beige su camicia scura, l’ex terrorista dei Nar è arrivato in aula accompagnato dai suoi avvocati Gabriele Bordoni e ...

Strage Bologna - Cavallini : ora querelerò : 13.25 Gilberto Cavallini ex terrorista dei Nar, accusato di concorso nella Strage di Bologna del 2 agosto 1980,al processo in Corte d'appello annuncia che denuncerà per calunnia gli autori dell' esposto presentato dall'Associazione familiari delle vittime contro di lui. Cavallini in aula ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando che l'esposto presentato dai legali dell'Associazione nel 2014, che sono alla base del processo, conteneva ...

Strage Bologna - Adinolfi e Fiore annunciano novità : "Ora la verità" : Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Non può non apparire strano che nessuna delle parti coinvolte nell'ennesimo processo che si sta svolgendo a Bologna sulla Strage del 2 agosto 1980 abbia approfittato della disponibilità del presidente del Consiglio a svelare documenti precedentemente secretati in possess