Napoli | gli Ncc contro il governo | «Vogliamo reddito di cittadinanza»

Napoli - farmacista sventa una rapina : 'Era armato - ma gli sono saltato addosso' : 'Ho visto la pistola e gli sono saltato addosso'. Alfredo, 54enne napoletano aveva il camice addosso e stava lavorando quando ieri, un uomo ha tentato una rapina nella sua farmacia. L'episodio è ...

Cardona - il questore degli scontri di Inter-Napoli - va a fare il prefetto di Lodi : Non impedì il contatto tra le due tifoserie Da Milano a Lodi. Mentre per gli ultrà arrestati si prospettano cinque anni di carcere, il questore di Milano Marcello Cardona, responsabile di non aver impedito il contatto tra le due tifoserie ultrà, è finito a Lodi. Nominato prefetto, l’ex questore di Milano forse a spirava a una migliore sede. Si deve accontentare di Lodi. Ecco quanto scrivevamo il 15 gennaio: Napoli aveva avvisato Milano. ...

Napoli - Ancelotti tiene a rapporto i suoi : chiesto scatto d'orgoglio : Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport , Carlo Ancelotti ha tenuto a rapporto la squadra: 'L'impegno di Europa League servirà anche per declassificare le indiscrezioni delle ultime ore. Ancelotti ha tenuto a rapporto la squadra, l'ha ...

Maltempo Napoli : scuole chiuse ma la situazione è in miglioramento : scuole chiuse oggi a Napoli, anche se il vento è sceso di intensità e i fenomeni temporaleschi si sono interrotti: questa la scelta del Comune che ha deciso lo stop alle lezioni seguendo l’informativa di allerta meteo della protezione civile regionale. “Noi abbiamo il dovere di intervenire perché c’e’ un grande vuoto sia per quanto riguarda le procedure sia per quanto attiene agli strumenti dati alle città d’Italia ...

Insigne - talento da salvaguardare : è la stagione migliore per il talento napoletano - il suo futuro è al Napoli da Capitano e trascinatore : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha lasciato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, una partita che ha regalato emozioni è stata quella tra Sassuolo e Napoli, due squadre allenate da grandi allenatori come De Zerbi e Ancelotti, 1-1 il risultato finale con gli azzurri che sono riusciti a ristabilire la parità con una pennellata di Insigne. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per l’attaccante, ...

Spettacolo a Napoli - la città si è svegliata con la neve sul Vesuvio : Il risveglio dei residenti nell'area vesuviana è stato caratterizzato da una novità meteorologia: l'annunciato colpo di coda dell'inverno ha infatti riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, ...

Salisburgo - Napoli : gli azzurri partono dal 3-0 dell'andata - in palio l'accesso ai quarti : Giovedì 14 marzo alle 18.55 alla Red Bull Arena scenderanno in campo gli austriaci del Salisburgo, padroni di casa, ed il Napoli. L'incontro è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio nei rispettivi campionati. Pareggio interno 0-0 per il Salisburgo, capolista della Tipico Bundesliga, contro lo Sturm Graz, squadra che occupa la sesta posizione in classifica. Errore dal ...

Salisburgo Napoli : l'accoglienza austriaca per il ritorno degli ottavi di Europa League : Il 3-0 ottenuto nella partita di andata contro il Salisburgo al San Paolo suona come un rassicurante tesoretto per il Napoli di Carlo Ancelotti negli ottavi di finale di Europa League. Gli avversari, ...

Insigne salva il Napoli - Sassuolo riagguantato nel finale : Milan e Inter adesso spaventano gli azzurri : La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nel finale grazie al gol di Insigne, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Il Napoli non sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di Sassuolo, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal Milan, mai così minaccioso da inizio ...

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...

Macron vuole per la baguette gli onori che Napoli ha ottenuto per la pizza : Tra i sostenitori c'è il presidente Emmanuel Macron, convinto che la Francia sia 'un Paese di eccellenza nel pane, perché la baguette è invidiata dal mondo intero. Bisogna preservarne l'eccellenza e ...

Contra CT Romania : 'Chiriches ha voglia di fare grandi cose con il Napoli' : Ha voglia di spaccare il mondo e ha bisogno di minuti nelle gambe. In Europa League l'ho visto bene, sia dal punto di vista fisico che di sicurezza. C'è tuttavia un grande allenatore come Ancelotti ...

A Sassuolo confermata la legge : fuori Napoli più tifosi (in settemila coi biglietti a 50 e 100 euro) : Pubblico caldo e appassionato Lo diciamo da tempo: i napoletani non sono solo a Napoli. Anzi. fuori Napoli, la squadra avrebbe più spettatori che al San Paolo e con un tifo decisamente più caldo. Si tratta di appassionati, felici di vedere la propria squadra; non di arrabbiati che si sentono in credito, convinti di dover esigere qualcosa: non si sa cosa. La conferma – l’ennesima – arriva dalla trasferta a Reggio Emilia, al ...

Morte Alberto Bucci : il messaggio di cordoglio del Napoli e di Carlo Ancelotti : Il mondo del Basket piange la scomparsa di Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e grande amico di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del tecnico azzurro e della SSC Napoli. Tutto il Napoli, ...