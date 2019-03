Napoli | frenata per Fornals | il punto

Fiorentina- Napoli 0-0 - doppia frenata per Ancelotti e Pioli : Il Napoli pareggia 0-0 in casa della Fiorentina in una partita combattuta che però frena sia l'ipotetica rincorsa azzurra alla Juventus sia quella viola, un po' più concreta, alla zona Europa. Molte ...

Napoli - brusca frenata nella cessione di Hamsik al Dalian : lo slovacco però non si presenta a Castel Volturno : Il centrocampista del Napoli non si è presentato questa mattina al centro di allenamento degli azzurri, prendendosi un po’ di tempo per valutare la situazione Sembrava tutto fatto, invece pare essersi inceppato qualcosa nella trattativa tra Napoli e Dalian per la cessione di Marek Hamsik. Il club di De Laurentiis ha deciso di interrompere l’operazione per un mancato accordo sui termini di pagamento, dal momento che la società ...