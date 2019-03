Migranti Pietre d' inciampo a ricordo del giovane con la pagella cucita nella giacca

In una scuola di Roma posizionate pietre d'inciampo per i Migranti morti in mare : Gli studenti di prima media della scuola 'Macinghi Strozzi' di Garbatella a Roma hanno scelto 24 nomi nella lista degli oltre 34mila migranti morti nel mar Mediterraneo negli ultimi 15 anni, redatta dall'associazione olandese United for Intercultural Action. A ognuno di loro è stata dedicata una pietra d'inciampo , posizionata nel nel giardino dell'Istituto. Gli studenti hanno anche aderito allo 'sciopero alla rovescia', partito dal liceo ...

