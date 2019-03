huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Indi "no", la Gran Bretagna intende ridurre drasticamente ie tariffe all'ingresso del Paese. Come ha reso noto il ministro britannico per il Commercio, George Hollingbery, le tariffe d'azione saranno tagliati fino all'87%. Solo su prodotti agrari saranno postilimitati, in modo da proteggere i produttori nazionali.Le nuove norme entreranno in vigore la sera del 29 marzo, se non si riuscirà a varare entro quella data un accordo per l'uscita "regolata" con l'Ue oppure se non passerà il rinvio della Brexit.Il nuovo sistema suisarà in vigore per 12 mesi, si spiega a, in modo da evitare un improvviso balzo in alto dei prezzi di prodotti provenienti dalla Ue che andrebbe a colpire i consumatori britannici e per garantire la catena di approvvigionamento.Secondo i piani,rinuncerà a controlli di dogana al confine ...

GDS_it : #Brexit, #Londra annuncia un drastico taglio dei dazi in caso di 'no deal' - HuffPostItalia : Londra annuncia un drastico taglio dei dazi sull'import in caso di No deal - lItaloeuropeo : un piccolo segno di accordo? #brexit -