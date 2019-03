DIPINTO DELLA MADONNA DEL SILENZIO RUBATO ' Può essere una copia di Michelangelo'

ilsussidiario

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Zele, Belgio: un uomo ha trafugato ildel, potrebbeunaderivante da

adelefugazzotto : RT @astridrome: Piazza Navona durante il mercato, prima della costruzione della Fontana dei Fiumi: il dipinto si trova nel Museo di Roma @m… - shield_teo : @zaffos @NandoPiscopo1 Se per anni ogni buon giocatore lo si spaccia per fenomeno alla fine la gente finisce per cr… - 4liveit : Inaugurazione di “La storia della Salvezza” dipinto da Franco Vignazia: -