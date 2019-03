VAR JUVENTUS ATLETICO MADRID Video | Chiellini fa gol | ma Kuipers annulla!

Juventus-Atletico Madrid - annullato il gol di Chiellini : il VAR sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Juventus Atletico Madrid formazioni probabili - Allegri VARa il 3-5-2 : Juventus Atletico Madrid formazioni – La Juventus si appresta a vivere la notte più importante della sua stagione fino a questo momento. Domani, alle ore 21.00, la formazione guidata da Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ci saranno dubbi fino all’ultimo minuto […] L'articolo Juventus Atletico Madrid formazioni probabili, Allegri vara il 3-5-2 è ...

Calciomercato Juventus : potrebbe arriVARe anche Sergio Ramos : I destini della Juventus della prossima stagione potrebbero essere legati a quelli del prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Real Madrid. Questo strano collegamento è stato fatto dalla rivista online "Calciomercato.com" che ha evidenziato come all'Allianz Stadium di Torino, durante la partita di campionato Juventus - Udinese fosse presente anche il potente procuratore portoghese Jorge Mendes. Mendes ha avuto una parte importante ...

Mercato Juventus - difesa da ricostruire : ecco chi potrebbe arriVARe in estate : Mercato Juventus – In estate la Juventus interverrà sul Mercato per rinforzare e ringiovanire la difesa: Paratici studia il colpo da piazzare per la retroguardia bianconera e due sono i nomi più ‘caldi’. Il primo porta al gioiello dell’Ajax De Ligt, il secondo al talento del Benfica Ruben Dias. Il primo è più complicato visto il prezzo […] More

DIRETTA - La Juventus ospita l'Udinese per proVARe a chiudere il discorso scudetto : Juventus: Szczesny, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. All. Allegri Udinese: Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelar, Pussetto, De Paul. All. Nicola...Continua a leggere

Isco-Juventus - le ultimissime : ecco come lo spagnolo può arriVARe a Torino : ISCO JUVENTUS – Isco, centrocampista del Real Madrid, al termine di questa stagione potrebbe lasciare i blancos per iniziare una nuova avventura, lontano da Madrid. In questa stagione, infatti, lo spagnolo ha trovato poco minutaggio e questo lo ha convinto a cambiare aria al termine dell’annata. L’eliminazione prematura del Real Madrid dalla Champions League, contro […] More

Juventus : l'ottavo scudetto consecutivo potrebbe arriVARe ad aprile contro l'Inter : La vittoria al San Paolo contro il Napoli ha di fatto lanciato la Juventus verso l'ottavo scudetto consecutivo. Un ciclo vincente che ha (quasi) dell'incredibile, con i bianconeri che ormai sembrano imbattibili in campo nazionale, mentre a breve ci sarà la prova del nove in Europa, con i due gol da rimontare all'Atletico Madrid dopo l'ottavo di andata della Champions League. Con un vantaggio di 16 punti sul Napoli, secondo in classifica, la ...

La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per arriVARe a Guardiola : Questi sono giorni caldi in casa Juventus, visto che l'unico pensiero sembra essere la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. Ma in realtà tiene banco anche un altro argomento: molti media sono concentrati sul futuro della panchina bianconera. Diversi addetti ai lavori danno per certo un addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, e dunque si stanno ipotizzando i nomi dei possibili sostituti del tecnico livornese. Il candidato più ...

Chiesa-Juventus - Paratici sacrifica big per arriVARe al talento viola : Chiesa-Juventus – Non solo un possibile scambio tra Icardi e Dybala. Sull’asse Juventus-Inter potrebbe consumarsi anche un duello sul mercato anche per Federico Chiesa, che in Italia stuzzica pure la fantasia della Roma per la prossima estate. Il talento viola è pronto a prendersi il palcoscenico dei grandi, la prossima stagione farà il salto di qualità definitivo. Difficile vederlo ancora […] More

Moviola Napoli-Juventus : Meret negligente - Pjanic rosso ok - rigore VAR ci sta : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli-Juventus Meret negligente, Pjanic rosso ok. rigore VAR: ci sta Una ...

Highlights Napoli-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Polemiche a non finire - VAR protagonista e Rocchi accerchiato : E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le Polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su ...

Napoli-Juventus 1-2. Ancelotti : "Il VAR c'è - usalo. Ma nessun rimpianto" : Più che altro mi dico: visto che c'è il Var vallo a vedere - ha detto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, al termine del big match tra la sua squadra e la Juventus di ...

Napoli-Juventus 1-2 : espulsioni - gol - VAR - pali e rigori sbagliati i bianconeri soffrono ma vincono : Partita incredibile quella del San Paolo. La Juve batte per 2-1 il Napoli e praticamente può festeggiare lo scudetto ora che il suo vantaggio sulla squadra di Ancelotti è di 16 punti. decisivo l'...

Scudetto Juventus - in caso di vittoria sul Napoli : ecco quando può arriVARe : Scudetto Juventus – Come già avevamo riportato qualche settimana fa, lo Scudetto bianconero potrebbe arrivare con largo anticipo. I 13 punti di distanza tra Juve e Napoli sancirebbero la fine della corsa Scudetto già i primi di maggio. In caso di vittoria della Juventus stasera, i punti diventerebbero 16 e il titolo di campioni d’Italia […] More