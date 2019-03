Scopriamo i giochi PS4 disponibili con PlayStation Now

Scopriamo i giochi più venduti per PlayStation VR - al primo posto Scopriamo Firewall Zero Hour : La realtà virtuale con PlayStation VR è stata sdoganata anche in ambito console, e la stessa Sony nel 2018 ha investito molto nella sua nuova periferica, proponendo una serie di titoli dedicati proprio alla realtà virtuale su PlayStation .Come riporta NPD, in base alla testata americana il gioco per PS VR più venduto del 2018 è stato niente meno che Firewall Zero Hour , mentre sul secondo gradino del podio si è piazzato Farpoint. Al terzo posto , ...

Scopriamo quali sono i giochi più attesi per PS4 dagli sviluppatori : Come possiamo vedere su PlayStation Blog, gli sviluppatori di titoli per PS4 hanno manifestato i loro principali interessi in fatto di uscite videoludiche, dando dunque la possibilità di stilare una classifica dei titoli più attesi su PS4 dagli addetti ai lavori.Come potrete sicuramente immaginare, nella classifica troveremo nomi importanti come Death Stranding, The Last of Us - Part II e altri ancora, per cui si tratterà di un carrellata di ...