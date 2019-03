Positiva svolta per Huawei Mate 9 dal 12 marzo | in Europa l’aggiornamento con EMUI 9

optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)Abbiamo finalmente riscontri incoraggianti anche qui inper i non pochi utenti che sono ancora in possesso di un9. Circa un paio di settimane fa, sulle nostre pagine, abbiamo portato alla vostra attenzione il fatto che il rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed9 fosse scattato in Cina, con tutte le buone indicazioni del caso per coloro che hanno deciso di procedere con il suo acquisto qui in Italia negli ultimi anni. Ebbene, oggi 12qualcosa inizia a muoversi probabilmente anche dalle nostre parti.Ci sono alcune precisazioni importanti da condividere coi nostri lettori, stando a quanto riportato dal sito tedescoBlog. In particolare, al momento la distribuzione dell'aggiornamento per9 è parziale e non su larga scala. Nonostante questo, nel momento in cui pubblichiamo l'articolo dovrebbe essere possibile procedere con il ...

