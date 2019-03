Ocasio-Cortez e il necrologio pubblico del centrismo dem

Alexandria Ocasio-Cortez - 'wonder woman' in tailleur : un libro a fumetti celebra la nuova stella Dem : Benché il titolo e la copertina siano di spicco per Ocasio-Cortez, Blaylock ha detto che il fumetto sarà 'una raccolta di storie che abbracciano tutti i temi di attualità politica che ci entusiasmano,...

Alexandria Ocasio-Cortez : "Sono forte quanto un uomo e questo fa impazzire chi mi critica" : "L'idea che una donna sia potente quanto un uomo è difficile da accettare per la nostra società, ma io sono forte quanto un uomo e questo fa impazzire chi mi critica". Sono le parole della deputata democratica al Congresso degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez in un'intervista rilasciata al New Yorker.La ventinovenne democratica ha affermato che le persone si sentono a disagio con l'idea che una donna possa avere lo stesso ...

Ivanka Trump contro il salario minimo - Ocasio-Cortez la attacca : "Ho lavorato per le mance - invece di farmelo raccontare da altri" : "Un salario minimo non è un regalo!". La neo-deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez ha risposto a muso duro alla figlia del presidente americano, Ivanka Trump. La consigliera del presidente aveva criticato la proposta della deputata di New York su un salario minimo garantito, base della sua proposta per un Green New Deal di cui si sta parlando molto ultimamente negli States per riconvertire l'economia americana.La Cortez ha risposto ...

💃 😂 ✊ Perché Alexandria Ocasio-Cortez è imbattibile su Twitter : In otto mesi la giovane deputata si è costruita un seguito straordinario sui social network, grazie alle sue capacità politiche, economiche e umane. Leggi

Amazon rinuncia a New York - la seconda sede sarà in un’altra città. Ocasio-Cortez esulta : “Sconfitta l’avidità” : Non sarà a New York la seconda sede degli Usa di di Amazon. Di fronte all’opposizione di politici “statali e locali” il colosso di Jeff Bezos rinuncia al piano dopo aver indetto una sorta di gara tra le città. I liberal democratici capitanati dalla parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez esultano per la ritirata. I critici leggono invece nella decisione di Amazon uno schiaffo alla città e un messaggio chiaro ad altre aziende, ovvero ...

Alexandria Ocasio-Cortez salverà l’ambiente col Green New Deal? : Alexandria Ocasio-Cortez alla presentazione del Green New Deal. (foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Da circa due mesi è diventato uno dei temi che dominano la politica statunitense, portato avanti da un Partito democratico ringiovanito e rinnovato mentre Trump arrancava nel suo shutdown. Il cosiddetto Green New Deal — l’ambizioso piano per velocizzare una transizione dall’economia del carbon fossile a una pulita – ora è appena stato ...

'Siamo nati liberi'. Donald Trump - il trionfo davanti ai socialisti Sanders e Ocasio Cortez : ... "Mr Gorbatchev, butta giu' quel muro",, era stato spiritoso nel prendere in giro il socialismo come ideologia politica: "Il socialismo funziona soltanto in due posti", disse Reagan una volta. "In ...

