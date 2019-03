‘Ndrangheta | blitz in Veneto | 33 arresti per usura | estorsioni e riciclaggio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, violenza,, sequestro di persona,, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono queste le accuse con cui 33 persone sono state arrestate dai carabinieri di Padova e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia a seguito di indagini dirette dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nei confronti degli appartenenti a un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista operante in. L’operazione sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa presieduta dal Procuratore della Repubblica di Venezia – Bruno Cherchi, che si terrà oggi, alle 11 presso il Tribunale di Venezia.L'articolo ‘Ndrangheta,in: 33perproviene da Il Fatto Quotidiano.

DalilaNesci : Blitz contro la 'ndrangheta in Lombardia: grazie ai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo. Le in… - SkyTG24 : #UltimOra Blitz dei carabinieri contro la 'Ndrangheta in Lombardia, 19 arresti #canale50 - MediasetTgcom24 : Blitz in Veneto contro la 'ndrangheta: arrestate 33 persone #Veneto -