Navigator | arriva il bando per la prova e la selezione pubblica

leggioggi

(Di martedì 12 marzo 2019) Reddito di cittadinanza: è uscito ilper individuare la società di servizi che si affiancherà all’Anpal nell’organizzazione delladei, le figure che verranno collocate nei centri per l’impiego per assistere i beneficiari del reddito di cittadinanza.Anpal, le novità sulla gestione delle procedure Ilto sul sito dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) prevede l’affidamento del servizio di realizzazione del test e della gestione dellascritta a una società di servizi. Il rapporto avrà una durata massima di 12 mesi, con un importo base di gara di 180mila euro.Fino al 18 marzo 2019 le aziende candidate potranno chiedere informazioni in merito al, ma il termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà il 25 marzo 2019.Consulta ilAnpal, le novità ...

Confprofessioni : Leggi la #rassegnastampa del #12marzo! ?? - idealista_it : Come diventare navigator, arriva il bando per il concorso - tvbusiness24 : Dopo il via alle richieste per il reddito di cittadinanza, arriva il bando di Anpal Servizi per individuare chi si… -