LUCA COBELLI Video | dopo la punizione pronto per l' esame finale? | Il Collegio 3

Il Collegio 3 mette LUCA COBELLI alle strette - sarà espulso? Anticipazioni 26 febbraio : Il Collegio 3 torna in onda anche oggi, martedì 26 febbraio, dalle 21.20 su Rai2 come fiore all'occhiello della programmazione di Carlo Freccero che continua a mettere a segno importanti punti, almeno in alcuni casi. Mentre si parla già di una possibile quarta stagione, il pubblico si ritroverà questa sera a guardare la terza puntata del docu-reality a due settimane dalla fine e dalla licenza media per coloro che rimarranno in gioco fino a quel ...