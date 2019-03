Il Segreto | parla Don Anselmo | “Avevano scelto un altro attore”

Il Segreto di Michonne in The Walking Dead 9 è legato a Oceanside? Lauren Cohan parla del suo ritorno e di un nuovo spin off : Il fine settimana ha inizio e con esso anche il conto alla rovescia in attesa di vedere un nuovo episodio di The Walking Dead 9. Le recensioni della serie sono alle stelle e il nuovo corso sta convincendo critica e pubblico, almeno il poco rimasto davanti allo schermo per continuare a seguire la serie. Purtroppo qualcosa si è rotto e sembra ormai irreparabile tant'è che si parla con sempre più insistenza di un altro possibile spin off che possa ...