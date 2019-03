Gabriella Pession | La porta rossa | la confessione su Lino Guanciale

Gabriella PESSION/ Non riesce a prendere la patente - I soliti ignoti speciale Vip - : Anche GABRIELLA PESSION sarà tra le ospiti de I soliti ignoti - speciale Vip. Il programma andrà in onda in via nella prima serata del sabato Rai.

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

Gabriella Pession/ 'Depressione? Ero a pezzi - poi...' : Gabriella Pession racconta il dramma della depressione, superata grazie al suo carattere e al lavoro di attrice: 'ero a pezzi, ma poi...'.

Le fiction di Mediaset ripartono da Sabrina Ferilli e Gabriella Pession : anticipazioni : Si riparte con Sabrina Ferilli: il denso programma di fiction che Mediaset ha previsto per il prossimo futuro inizia il 31 marzo. L’amore strappato è il titolo della nuova produzione che vede nei panni della protagonista l’attrice romana: si tratta della storia di una madre coraggio che lotta per poter riabbracciare la figlia. A seguire, tornerà Rosy Abate con la seconda stagione sulle vicende della ‘regina di Palermo’, ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

Gabriella Pession sbarca su Canale 5 : un altro volto Rai per la nuova fiction “Oltre la soglia” : Il concetto sembra ormai chiaro a tutti: Mediaset ha intenzione di puntare sulla fiction di qualità partendo dai volti noti della Rai. Dopo Alessandro Preziosi e Matteo Martari, la prossima sarà Gabriella Pession. L'attrice che in queste settimane sta occupando la serata di mercoledì su Rai2 in coppia con Lino Guanciale, presto sarà volto del prime time di Canale 5 perché proprio in queste settimane sta lavorando a dal titolo Oltre la soglia. ...

Le fiction di Mediaset ripartono da Sabrina Ferilli e Gabriella Pession : anticipazioni : Si riparte con Sabrina Ferilli: il denso programma di fiction che Mediaset ha previsto per il prossimo futuro inizia il 31 marzo. L’amore strappato è il titolo della nuova produzione che vede nei panni della protagonista l’attrice romana: si tratta della storia di una madre coraggio che lotta per poter riabbracciare la figlia. A seguire, tornerà Rosy Abate con la seconda stagione sulle vicende della ‘regina di Palermo’, ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

Video intervista a Gabriella Pession de La Porta Rossa 2 - Anna come Cagliostro : “Andrà contro i suoi ideali” (esclusiva OM) : Anna Mayer sarà un'altra donna, parola di Gabriella Pession de La Porta Rossa 2. La serie di Rai2 è tornata in onda dal 13 febbraio con un nuovo ciclo di episodi per proseguire la storia di Leonardo Cagliostro, commissario-fantasma rimasto sulla Terra con l'intento, stavolta, di salvare sua figlia. La seconda stagione esplorerà anche il dramma di Anna Mayer, magistrato e neo mamma, obbligata a crescere una bambina da sola mentre si ritroverà ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

Gabriella Pession a Blogo : "Anna Mayer proverà a farsi giustizia da sola. Il successo de La Porta Rossa sta nelle parole" (Video) : A partire da questa sera, mercoledì 13 febbraio 2019, avrà inizio la seconda stagione de La Porta Rossa, serie tv in onda su Rai 2.Gabriella Pession vestirà nuovamente i panni del magistrato Anna Mayer, la moglie del commissario Cagliostro, che, in questa seconda stagione, verrà accusata dell'omicidio di suo marito. prosegui la letturaGabriella Pession a Blogo: "Anna Mayer proverà a farsi giustizia da sola. Il successo de La Porta Rossa sta ...

Gabriella Pession È ANNA MAYER/ 'Impazzita per mio figlio Giulio' - La porta rossa 2 - : GABRIELLA PESSION torna in onda oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, con la seconda stagione de La porta rossa, il personaggio di ANNA MAYER.

Lino Guanciale parla di Gabriella Pession : “Ho scoperto dei segreti” : Vieni da me: Lino Guanciale manda un videomessaggio per Gabriella Pession Si è aperta in un modo insolito l’intervista alla cassettiera della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, dove a raccontarsi è stata la bellissima attrice Gabriella Pession, da stasera su Rai2 nella seconda stagione de La porta rossa, con Lino Guanciale. E proprio grazie al collega l’intervista della Pession oggi a Vieni da me è iniziata ...