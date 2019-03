Barbara D’Urso a Forum | “Fabrizio Corona? Non verrà santificato”

lanostratv

(Di martedì 12 marzo 2019)D’Urso conferma Fabrizioa Live Non è la D’Urso Debutta domani sera, mercoledì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso, la nuova trasmissione ideata e condotta daD’Urso che prenderà il via con ospiti di spicco come Al Bano, Heather Parisi e Fabrizio. Ospite adiPalombelli, la conduttriceD’Urso ha svelato un retroscena sull’ospitata di Fabrizioa Live – Non è la D’Urso affermando che da un paio d’anni a questa parte ha smesso di occuparsene, soprattutto per il brutto gesto fatto da quest’ultimo nei suoi confronti e in quelli del figlio:“Ha deciso di chiedermi scusa pubblicamente e l’ha fatto attraverso il Corriere della Sera. Nella vita esiste il perdono”.La Palombelli si è trovata d’accordo con la collega, ...

